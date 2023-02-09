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«Авангард» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 9 февраля 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА 9 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

9 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между «Авангардом» и ЦСКА. Игра пройдет в Омске на «G-Drive Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 16.25 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев небольшими фаворитами встречи. На победу «Авангарда» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.48, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (24%), успех ЦСКА — за 2.75 (36%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 2750 рублей, а чистая прибыль составит 1750 рублей.

«Авангард» выиграл четыре из пяти последних матчей против ЦСКА. На то, что омичи не уступят в основное время, котировка — 1.42. На Х2 — 1.50.

Успех хозяев в игре с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.82, гостей — за 2.00.

Тотал больше 4.5 шайбы идет за 1.80, ТМ 4.5 — за 2.00.

Считаете, что обе команды забьют по две и более шайбы? Такое условие оценено коэффициентом 1.96, противоположный исход — 1.75.

На гол лучшего бомбардира «Авангарда» Ткачева (20+29) можно поставить за 2.30, на точный бросок лидера атаки ЦСКА Окулова (15+29) — за 4.00.

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Прогноз и ставка на матч «Авангард» — ЦСКА

«Авангард» — один из самых неудобных соперников для ЦСКА в последние годы. В предыдущих шести официальных матчах омичи пять раз обыграли москвичей. Причем четыре победы были добыты в основное время, три оказались «сухими».

К концу регулярного сезона обе команды показывают невзрачный хоккей и нелучшие результаты: обе проиграли по шесть из 10 крайних встреч в чемпионате. Правда, «Авангард» дома по-прежнему достаточно хорош: проиграл всего дважды в 10 матчах. А вот у ЦСКА четыре поражения подряд на выезде. В Омске вполне может случиться пятое.

Рекомендуемая ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.82.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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