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«Бохум» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч Кубка Германии 8 февраля 2023 года

Прогноз на матч Кубка Германии «Бохум» — «Боруссия Дортмунд» 8 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Себастьян Аллер.
Фото Global Look Press

8 февраля в матче 1/8 Кубка Германии дортмундская «Боруссия» сыграет с «Бохумом». Встреча состоится на арене «Воновиа Рурштадион» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Тобиас Штилер.

Германия. Кубок. 1/8 финала
08 февр, 22:45. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Боруссия Д

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Боруссию» фаворитом встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.65, это приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (24%), успех «Бохума» — за 4.90 (15%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4900 рублей, а чистая прибыль составит 3900 рублей.

Вариант «Бохум» не проиграет» предложен за котировку 2.24.

Тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.48, ТМ 2.5 — за 2.46. В трех из четырех последних матчах с участием «Бохума» и в таком же количестве игр «Боруссии» прошел «верх».

На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.54. На противоположный исход — 2.32.

Пенальти в основное время предложен за 2.95, удаление — за 5.50.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 8.30.

Выход «Бохума» в 1/4 доступен за 3.30, «Боруссии» — за 1.34.

 
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Прогноз и ставка на матч «Бохум» — «Боруссия Дортмунд»

«Боруссия» — фаворит предстоящего матча, но есть одно но. Впереди у команды из Дортмунда важная игра в чемпионате против «Вердера», а в середине следующей недели — встреча в ЛЧ с «Челси». Команде важно накопить силы для этих более значимых противостояний, поэтому не стоит удивляться, если Эдин Терзич выпустит резервистов.

«Бохум» в последнем туре ярко обыграл «Хоффенхайм» (5:2). Команда занимает в чемпионате только 15-е место и держится на границе с зоной вылета, но Кубок для нее — шанс заявить о себе и зацепить трофей — выиграть несколько матчей подряд проще, чем показывать высокие результаты на дистанции. И в этой игре возможна сенсация.

Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.24.

 
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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