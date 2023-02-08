«Бохум» — «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч Кубка Германии 8 февраля 2023 года
8 февраля в матче 1/8 Кубка Германии дортмундская «Боруссия» сыграет с «Бохумом». Встреча состоится на арене «Воновиа Рурштадион» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр — Тобиас Штилер.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Боруссию» фаворитом встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.65, это приблизительно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (24%), успех «Бохума» — за 4.90 (15%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4900 рублей, а чистая прибыль составит 3900 рублей.
Вариант «Бохум» не проиграет» предложен за котировку 2.24.
Тотал больше 2.5 мяча идет за скромные 1.48, ТМ 2.5 — за 2.46. В трех из четырех последних матчах с участием «Бохума» и в таком же количестве игр «Боруссии» прошел «верх».
На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.54. На противоположный исход — 2.32.
Пенальти в основное время предложен за 2.95, удаление — за 5.50.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 8.30.
Выход «Бохума» в 1/4 доступен за 3.30, «Боруссии» — за 1.34.
Прогноз и ставка на матч «Бохум» — «Боруссия Дортмунд»
«Боруссия» — фаворит предстоящего матча, но есть одно но. Впереди у команды из Дортмунда важная игра в чемпионате против «Вердера», а в середине следующей недели — встреча в ЛЧ с «Челси». Команде важно накопить силы для этих более значимых противостояний, поэтому не стоит удивляться, если Эдин Терзич выпустит резервистов.
«Бохум» в последнем туре ярко обыграл «Хоффенхайм» (5:2). Команда занимает в чемпионате только 15-е место и держится на границе с зоной вылета, но Кубок для нее — шанс заявить о себе и зацепить трофей — выиграть несколько матчей подряд проще, чем показывать высокие результаты на дистанции. И в этой игре возможна сенсация.
Рекомендуемая ставка: 1Х за 2.24.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2