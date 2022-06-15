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Сегодня, 10:58

Большунов об иностранцах, выступающих против возвращения России в мировой спорт: «После такого хочется стать еще сильнее»

Большунов рассказал о своем отношении к иностранцам, выступающим против возвращения России в мировой спорт
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как относится к иностранным спортсменам, которые выступают против возвращения России в мировой спорт.

«Я занимаюсь своим делом, готовлюсь, чтобы показать те результаты, которых еще нужно добиться, а назад не оглядываюсь. Мотивация есть, она не пропадает. А когда ты видишь такое отношение со стороны спортсменов, с которыми вот только соревновался, а сейчас они дают интервью с заявлениями, что российских лыжников не должно быть на международных стартах, хочется стать еще сильнее», — приводит «Чемпионат» слова Большунова.

Также российский лыжник рассказал, что никто из иностранцев не говорил ему в личном разговоре о нежелании соревноваться с россиянами.

«Из спортсменов мне никто лично не говорил, что не хочет со мной соревноваться. В соцсетях некоторые сообщения были от обычных людей. Но было много сообщений и со словами поддержки, что нас хотят видеть на Кубке мира. Все люди разные, есть хорошие, есть злые», — добавил Большунов.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до международных соревнований.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4726209-bolshunov-vyskazalsya-ob-inostrancah-vystupayuschih-protiv-vozvrascheniya-rossii-v-mirovoj-sport.html
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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