Большунов об иностранцах, выступающих против возвращения России в мировой спорт: «После такого хочется стать еще сильнее»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как относится к иностранным спортсменам, которые выступают против возвращения России в мировой спорт.
«Я занимаюсь своим делом, готовлюсь, чтобы показать те результаты, которых еще нужно добиться, а назад не оглядываюсь. Мотивация есть, она не пропадает. А когда ты видишь такое отношение со стороны спортсменов, с которыми вот только соревновался, а сейчас они дают интервью с заявлениями, что российских лыжников не должно быть на международных стартах, хочется стать еще сильнее», — приводит «Чемпионат» слова Большунова.
Также российский лыжник рассказал, что никто из иностранцев не говорил ему в личном разговоре о нежелании соревноваться с россиянами.
«Из спортсменов мне никто лично не говорил, что не хочет со мной соревноваться. В соцсетях некоторые сообщения были от обычных людей. Но было много сообщений и со словами поддержки, что нас хотят видеть на Кубке мира. Все люди разные, есть хорошие, есть злые», — добавил Большунов.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до международных соревнований.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских лыжников от участия в международных турнирах, решение остается бессрочным до дальнейшего уведомления.