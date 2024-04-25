Нильссон завершила карьеру в биатлоне и вернулась в лыжи

Шведская спортсменка Стина Нильссон объявила о завершении карьеры в биатлоне. Она планирует вернуться в лыжные гонки и выступать в Ski Classics.

«В следующем году я буду бегать на длинные дистанции. Когда я перешла в биатлон, то видела путь из трех ступеней. Сначала лыжные гонки, затем биатлон, а потом марафоны. Мне это кажется правильным и захватывающим», — цитирует Нильссон SVT.

Шведка перешла из лыжных гонок в биатлон в 2020 году. За это время она завоевала бронзу чемпионата Европы-2023 в смешанной эстафете и стала призером этапа Кубка мира. По словам Нильссон, она не получила желаемого результата в биатлоне, поэтому решение уйти из этого вида спорта далось ей легко.

В лыжных гонках спортсменка завоевывала золото на Олимпиаде 2018 года, также она дважды выигрывала чемпионат мира и неоднократно становилась победительницей этапов Кубка мира.