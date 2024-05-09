Дементьев: «Архангельская область показала, что не совсем правильно работать таким образом»

Президент Федерации лыжных гонок Югры, олимпийский чемпион Евгений Дементьев рассказал «СЭ», что они не планируют приглашать в свою команду звезд, которые уходят из Архангельской области. За Архангельскую область выступали олимпийские чемпионы и призеры Александр Большунов, Вероника Степанова, Александр и Наталья Терентьевы и другие, однако в апреле команда лишилась финансирования.

— Сейчас в лыжных гонках пора переходов. В Югре какие-то изменения в составах планируются?

— Пока не хотелось бы их озвучивать, потому что пока все в переговорном процессе. Мы хотели бы усилиться, но не взрослым составом, а более молодым. Хотим решить эту задачу.

— Распадается команда Архангельской области. Не пытались из этой сборной кого-то к себе позвать?

— Архангельская область показала, что не совсем правильно работать таким образом. Поэтому у нашей окружной команды немножко другие задачи. На сегодняшний день у нас есть Сергей Устюгов, который решает вопросы во взрослом спорте. Хотелось бы, чтобы весь молодой состав, глядя на него, подтягивался. Усиливаться, грубо говоря, такими же спортсменами, как Сергей Устюгов, не видим смысла. У нас Сергей здесь родился, вырос. Это, наверное, самый лучший пример для ребят, которые родились и растут у нас в округе.

— Вам не обидно, что такие дрим-тимы собираются?

— Да, конечно, хотелось бы собирать эти сливки, пригласив топовых спортсменов, но саму задачу развития лыжных гонок в Югре это не решит. У нас северный регион. Он живет лыжными гонками, традиции сильные. Поэтому мы привыкли, что нас свои спортсмены радуют, — сказал олимпийский чемпион «СЭ».