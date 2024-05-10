Вяльбе — о переходе Степановой в сборную Татарстана: «Слава богу, человек пристроен, все хорошо»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение российской лыжницы Вероники Степановой выступать за Республику Татарстан с сезона-2024/25.

«У нас каждый год куда-то люди переходят. И что? Это вообще никак не повлияет на ее карьеру. Слава богу, человек пристроен, все хорошо», — сказала Вяльбе «СЭ».

В минувшем сезоне 23-летняя Степанова выступала за сборную Архангельской области и стала обладательницей Большого хрустального глобуса в женской части соревнования.