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Лыжница Никитина: «Оставить меня в юниорской сборной — правильное решение»

Виктория Кравченко
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Лыжница Екатерина Никитина, ставшая лучшей юниоркой сезона в России среди лыжниц 19-20 лет, не огорчена тем, что ее оставили в юниорской сборной.

— К новому сезону ты будешь снова готовиться с юниорской командой. Это было самым правильным решением или пока еще никто к себе в группу не звал?

— Думаю, что это правильное решение. Конечно же, всегда хочется побыстрее, повыше, посильнее, но надо думать и наперед. Мы же не хотим заканчивать карьеру в 20 лет.

Мы с Алиной остаемся в юниорской сборной. У нас хорошие объемы и хорошие тренировки. Мы, конечно же, понимаем, что в основе эти тренировки еще сильнее, еще объемнее, но нужно сделать какой-то плавный переход. Нужно прийти в основу, чтобы не умирать там.

Звали ли меня куда-то? Этого никто не говорил. Нам сказали, что мы остаемся в юниорской сборной, и все, — цитирует Никитину Sport24.

Источник: https://sport24.ru/lyzhi/news-642739-lyzhnitsa-nikitina-ostavit-menya-v-yuniorskoy-sbornoy-pravilnoye-resheniye-ne-khochu-zakanchivat-karyeru-v-20-let
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