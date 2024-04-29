Большунов и Червоткин начнут подготовку к новому сезону 15 мая в Кисловодске

Группа лыжников тренера Юрия Бородавко, в которую входят олимпийские чемпионы Александр Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин, начнет подготовку к новому сезону 15 мая на базе в Кисловодске.

«В программе сбора будет много силовой работы, велосипед, походы. Возможно, роллеры будем использовать. Сбор пройдет в Кисловодске, к середине мая уже появится клубника, они будут пить минеральные воды. Сбор завершится 2 июня, затем вся сборная спустя несколько дней соберется в Малиновке», — цитирует Бородавко ТАСС.

В группу Бородавко на сезон-2024/25 также вошли Ермил Вокуев, Никита Денисов, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Иван Якимушкин, Алена Баранова и Мария Истомина.