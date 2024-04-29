Лыжница Никитина рассказала о цели принять участие в Олимпиаде

Российская лыжница Екатерина Никитина рассказала о цели представить родную страну на Олимпийских играх. Спортсменка стала лучшей юниоркой сезона в России среди лыжниц 19-20 лет.

— Вероника Степанова после той гонки выложила совместное фото с тобой, Алиной Пеклецовой и Евгенией Крупицкой. Она заявила, что это олимпийская эстафетная четверка в 2026-м на Играх в Италии. Позволяешь себе мечтать об Олимпиаде?

— Думаю, у всех спортсменов высокого уровня только одна мечта. Для меня это уже не просто мечта, а цель. Может, и не стоит так говорить; может, рано загадывать. Но почему бы и нет.

— Эстафету хотела бы с ними пробежать или неважно?

— Да, но состав, мне кажется, не особо принципиален. Главное — чтобы наши выиграли, — цитирует Никитину Sport24.