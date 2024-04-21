Коростелев: «С радостью воспринял переход Терентьева в нашу группу»
Чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев поделился с «СЭ» мнением о переходе Александра Терентьева в группу Егора Сорина.
«Как воспринял переход Терентьева? С радостью. Мы с Сашей друзья. Так что, когда я узнал, то подошел и поздравил. Был рад этому», — сказал Коростелев «СЭ».
Ранее Александр и Наталья Терентьевы перешли из группы тренера Юрия Бородавко к Егору Сорину.
Пара поженилась в августе 2023 года. Они ждут ребенка.
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