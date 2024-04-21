Коростелев: «С радостью воспринял переход Терентьева в нашу группу»

Чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев поделился с «СЭ» мнением о переходе Александра Терентьева в группу Егора Сорина.

«Как воспринял переход Терентьева? С радостью. Мы с Сашей друзья. Так что, когда я узнал, то подошел и поздравил. Был рад этому», — сказал Коростелев «СЭ».

Ранее Александр и Наталья Терентьевы перешли из группы тренера Юрия Бородавко к Егору Сорину.

Пара поженилась в августе 2023 года. Они ждут ребенка.