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Бородавко — о возможном переходе Большунова в сборную Татарстана: «Там создают одни из лучших условий в стране»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении Александра Большунова за сборную Татарстана в следующем сезоне.

«Я думаю, что этот вопрос лучше задать Александру. Только он принимает решение, за какую территорию он будет выступать. Удивляет ли массовый переход спортсменов в Татарстан? В этой Республике создаются все условия для тренировок, для соревновательной деятельности, учитываются интересы спортсменов. Поэтому здесь ничего удивительного. На протяжении уже многих лет в Республике Татарстан создают одни из лучших условий у нас в стране», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее в сборную Татарстана из команды Архангельской области перешли лыжники Вероника Степанова и Савелий Коростелев, а также Анастасия Фалеева и Наталья Терентьева.

Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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