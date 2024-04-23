Большунов остается самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом в 2024 году

Российский лыжник Александр Большунов чаще других спортсменов проверялся РУСАДА на допинг в первые три месяца 2024 года, сообщает ТАСС.

По данным источника, Большунова за это время тестировали 6 раз. Столько же раз РУСАДА проверяло лыжницу Елизавету Пантрину. По пять раз были проверены на допинг лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Анастасия Фалеева и Вероника Степанова.

Ранее стало известно, что в сезоне-2023/24 Большунов заработал 5,36 миллиона рублей. Лыжник выиграл 19 этапов Кубка России из 21. Также в активе россиянина четыре золота на чемпионате России и пять побед на Спартакиаде.