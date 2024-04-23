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Допинг

Сегодня, 11:28

Большунов остается самым проверяемым РУСАДА на допинг спортсменом в 2024 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский лыжник Александр Большунов чаще других спортсменов проверялся РУСАДА на допинг в первые три месяца 2024 года, сообщает ТАСС.

По данным источника, Большунова за это время тестировали 6 раз. Столько же раз РУСАДА проверяло лыжницу Елизавету Пантрину. По пять раз были проверены на допинг лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Анастасия Фалеева и Вероника Степанова.

Ранее стало известно, что в сезоне-2023/24 Большунов заработал 5,36 миллиона рублей. Лыжник выиграл 19 этапов Кубка России из 21. Также в активе россиянина четыре золота на чемпионате России и пять побед на Спартакиаде.

Источник: ТАСС
Александр Большунов
РУСАДА
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