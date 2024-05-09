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Губерниев — о переходе Степановой в сборную Татарстана: «Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше»

Сергей Жуков
корреспондент
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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение российской лыжницы Вероники Степановой выступать за республику Татарстан с сезона-2024/25.

«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Я желаю ей удачи в сборной Татарстана. Ей создали там условия, а она будет выступать за новый регион. Люди из «Спартака» в «Зенит» переходят, а иногда наоборот. В Архангельской области проект закончился, увы. Будем надеяться, что хотя бы детско-юношеские спортивные школы будут в регионе развиваться. Я желаю Татарстану не повторять ошибок Архангельска. Потому что собирать элитных спортсменов — это зачастую не значит развивать спорт в регионе. Такие, как Степанова, должны быть ориентиром для детей, чтобы работали секции в Татарстане. Не просто строить потемкинские деревни, а чтобы всем было хорошо и удобно жить, заниматься спортом и поддерживать наших детей», — сказал Губерниев «СЭ».

Вероника Степанова. Степанова рассказала, почему решила уйти из сборной Архангельской области

В минувшем сезоне 23-летняя Степанова выступала за сборную Архангельской области и стала обладательницей Большого хрустального глобуса в женской части соревновании.

Вероника Степанова
Дмитрий Губерниев
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