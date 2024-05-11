Губерниев: «Большунов заслуживает настоящей кинематографической саги»

Комментатор и журналист Дмитрий Губерниев надеется, что в России снимут фильм о трехкратном олимпийском чемпионе по лыжным гонкам Александре Большунове.

«Если говорить про нынешнее поколение наших спортсменов, мне кажется, что Александр Большунов заслуживает настоящей кинематографической саги. Из фильмов про лыжников был достойный про Галину Кулакову. А все, что выходило потом типа «Желтый снег» (фильм «Белый снег» про Елену Вяльбе), невозможно смотреть. Надеюсь, про Большунова будет снят блестящий фильм.

Очень рад, что выйдет фильм про Юрия Сергеевича Тюкалова — нашего первого олимпийского чемпион по академической гребле, блокадника. Заслуженный художник Российской Федерации, невероятный человек. Он по-настоящему легенда. И про него выйдет фильм. Я как гребец невероятно рад этому факту. Это человек меня сильно вдохновлял. Он реализовал себя как в спорте, так и после завершения невероятной карьеры», — цитирует Sport24 Губерниева.