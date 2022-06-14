Российский лыжник Волков дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил

Российский лыжник Сергей Волков дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА), 21-летний россиянин признан виновным в нарушении пункта 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и пункта 4.2 («Использование или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил.

Срок дисквалификации лыжника отсчитывается с 19 января 2022 года.

Лучшее достижение Волкова на международных турнирах — четвертое место на юниорском чемпионате мира 2020 года в спринте свободным стилем.