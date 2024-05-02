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Сегодня, 21:04

Вяльбе — о Большунове: «Более правильного спортсмена я в своей жизни не видела»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала свое мнение о трехкратном олимпийском чемпионе Александре Большунове.

«Саше уже и не нужно столько времени и внимания уделять. Он вообще уникален: более правильного спортсмена я в своей жизни не видела. Идеальным в этом отношении, как мне всегда казалось, был Лёша Прокуроров, царствие ему небесное. Но Саша на голову выше абсолютно по всем показателям. А ведь успех спортсмена — это не только тренировка, но и режим, и множество иных составляющих. Это вообще некая философия», — приводит слова Вяльбе RT.

Ранее стало известно, что группа лыжников тренера Юрия Бородавко, в которую входят Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин, начнет подготовку к новому сезону 15 мая на базе в Кисловодске.

В сезоне-2023/24 Большунов заработал 5,36 миллиона рублей. Лыжник выиграл 19 этапов Кубка России из 21. Также в активе россиянина 4 золота на чемпионате России и 5 побед на Спартакиаде.

Источник: RT
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Елена Вяльбе
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