Вяльбе считает, что письмо Ласицкене президенту МОК не поможет россиянам

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о публикации легкоатлетки Марии Ласицкене в своих социальных сетях открытого письма президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Не думаю, что это каким-то образом поможет. В любом случае, мы все прекрасно понимаем, что все будет зависеть только от позиции Международного олимпийского комитета. О том, что МОК никогда ничего не делает своими руками — это тоже ясно всем. Все плохое он делает руками международных федераций. Предыдущие призывы МОК были хитро выстроены. «Мы же вас не вынуждаем не допускать спортсменов, мы вам настоятельно рекомендуем». И международные федерации сразу это воспринимают как указ к действию. Повторюсь, от этого не выиграет никто. Ни наши конкуренты спортивные, ни мы», — цитирует «РИА Новости» Вяльбе.

9 июня олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ласицкене опубликовала большое открытое письмо Баху, с содержанием которого можно ознакомиться по этой ссылке.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.