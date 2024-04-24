Федерация лыжного спорта Финляндии сообщила, что не может выплачивать зарплату тренерам сборных

Федерация лыжного спорта Финляндии сообщила, что не может выплачивать зарплату тренерам и персоналу сборных страны из-за финансовых проблем. Руководство предложило специалистам заняться поиском нового места работы.

«Наша обязанность заключается в том, чтобы сказать тренерам правду. У нас больше нет средств, чтобы выплачивать зарплаты», — цитирует вице-президента федерации Лаури Кеттунена Ski-Nordique.

В федерации сообщили, что банкротство системы — большая проблема для всего лыжного спорта Финляндии.

Отмечатеся, что часть спортсменов уже ушли на самоподготовку или в коммерческие клубы.