Большунов заработал больше 5 миллионов рублей по итогам лыжного сезона-2023/24

Россиянин Александр Большунов заработал больше всех лыжников в прошедшем сезоне-2023/24, пишет Metaratings.ru.

По данным источника, доходы спортсмена составили 5,36 млн рублей.

В минувшем сезоне Большунов выиграл 19 этапов Кубка России из 21. Также в активе лыжника четыре золота на чемпионате России и пять побед в шести гонках на Спартакиаде.

Второе место по призовым российских лыжников в сезоне-2023/24 заняла Вероника Степанова (4,49 млн рублей).