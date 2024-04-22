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Сегодня, 21:17

Большунов заработал больше 5 миллионов рублей по итогам лыжного сезона-2023/24

Виктория Кравченко
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Россиянин Александр Большунов заработал больше всех лыжников в прошедшем сезоне-2023/24, пишет Metaratings.ru.

По данным источника, доходы спортсмена составили 5,36 млн рублей.

В минувшем сезоне Большунов выиграл 19 этапов Кубка России из 21. Также в активе лыжника четыре золота на чемпионате России и пять побед в шести гонках на Спартакиаде.

Второе место по призовым российских лыжников в сезоне-2023/24 заняла Вероника Степанова (4,49 млн рублей).

Источник: https://metaratings.ru/news/bolshunov-zarabotal-bolshe-5-mln-rublei-po-itogam-lyzhnogo-sezona-2023-24-356063/
Александр Большунов
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