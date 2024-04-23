Вяльбе: «Решения о возвращении россиян на турниры принимают далекие от спорта люди»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что международный спорт стал зависим от политики.

«Все знают мою позицию по возвращению спортсменов на тех условиях, что сейчас существуют. Она не изменилась, — цитирует Вяльбе ТАСС. — Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда спорт стал зависим от политики. К сожалению, такие вопросы решаем не мы, спортсмены, а далекие от спорта люди».

Ранее Вяльбе заявляла, что Россия должна вернуться в мировой спорт только при равных условиях.

В декабре МОК допустил россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе. Спортсмены не будут допущены к командным соревнованиям и обязаны пройти проверку на соответствие критериям организации.