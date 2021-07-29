Россия сломила чемпионок Рио в самом диком матче этой Олимпиады! Китай вел 20:14, но наши перевернули все!

Это было божественно.

Олимпиада-2020. Волейбол. Женщины. Групповой турнир

Россия — Китай — 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12)

Очки в атаке — 77:63. На блоке — 14:10. Эйсы — 3:8. Невынужденные ошибки — 16:23.

Самые результативные. Россия: Федоровцева — 28, Гончарова — 27, Воронкова — 26. Китай: Ли — 27

Для обеих команд это был матч жизни. Жизни на Олимпийских играх в Токио. Турнирная ситуация складывается таким образом, что одна из двух сборных всерьез рискует остаться без плей-офф. Китаянки внезапно стартовали с двух сухих поражений. Причем если 0:3 от США более или менее понятны, то такой же счет в матче с Турцией — это шок для Поднебесной. А впереди Италия. То есть отступать в игре с Россией олимпийским чемпионкам Рио было просто некуда.

У нас примерно такая же ситуация. Победа над Аргентиной — это хорошо, но впереди мощные США и Турция. И если проиграть китаянкам, при некоторых раскладах одной виктории в двух оставшихся матчах может не хватить для выхода из группы.

Обиднейший второй сет

Россия начала очень мощно. После 10:11 команда усилиями по большей части 17-летней Арины Федоровцевой (она в итоге провела просто шикарный матч) набрала пять очков подряд. Этот рывок придал команде эмоций и уверенности. Концовка сета получилась идеальной. Я практически не пропускал игр нашей женской сборной за последние годы, и такая стабильность приятно поражает. То, как умеет играть в атаке Наталия Гончарова, — не секрет. Гигантский потенциал Федоровцевой тоже не новость. Но вот чистая командная игра без сбоев, ошибок (скидки китаянок не падали в принципе) — приятный сюрприз.

Партия была взята за явным преимуществом. У Гончаровой в атаке — прекрасные 8 из 13. У Арины — пять очков в атаке, результативный блок и два эйса. Феноменальные цифры для одного игрового отрезка. Для сравнения, у Чжу Тин, одной из главных звезд женского мирового волейбола, было только три очка. Диагональная Гун Сянюй реализовала лишь три атаки из десяти.

Удачно начиналась и вторая партия: две атаки Федоровцевой, блок Гончаровой — 5:1! А потом наметился перелом. Китаянки, оказавшись прижатыми к стене, показали нам, а заодно и всему миру свой оскал. В атаке они все так же буксовали, но по паркету стелились так, что это не могло не впечатлять. Такая игра в защите — отдельное произведение искусства.

Кайф в том, что наших это не напугало. Китаянки отчаянно отбивались, вытаскивали сумасшедшие мячи и ловили кураж. Добить в атаке до пола с каждой минутой становилось все сложнее. Но наши девушки упорно продолжали гнуть свою линию. При 8:10 хороший отрезок выдала Ирина Воронкова — доигровщица набрала три очка практически подряд.

Ближе к концу Россия вырвалась вперед. Были даже, казалось бы, очень комфортные 22:20. Но какая-то суета и несколько грубых ошибок все той же Воронковой на приеме не позволили нам забрать важнейшую партию. 2:0 были бы очень к месту. А так, наоборот, китаянки стали расцветать.

Безумие в четвертой партии

Судьбу третьего сета решили хитрые подачи Ли. Она просто растерзала наших принимающих — с равных 18:19 после ее эйсов счет вырос до безнадежных 18:24.

В четвертом китаянки сразу же завладели преимуществом в счете. Вот смотришь на игру — вроде бы равная. Затяжные розыгрыши шли практически постоянно. Но соперницы дожимали в такие моменты чаще, поэтому счет постоянно рос.

Когда счет дорос до 12:19, казалось, это конец. При 14:20 китайские журналисты начали складывать ноутбуки — собирались в микст-зону.

А дальше случилось то, что войдет в историю олимпийского волейбола. Россиянки бросились в красивую погоню из совершенно безнадежной ситуации.

Сначала наконец снялись. Потом на подачу вышла Ксения Смирнова. Включили режим монстр-блоков Фетисова и Воронкова. Счет стремительно таял, но до последнего не верилось. Женская сборная отучила нас от такого рода чудес. Но при 21:20 в спасение поверили все. Включая китайских репортеров, которые снова начали раскладываться.

У Китая было два матчбола. После одного из них подавать вышла та самая Ли. Наши девчонки героически выстояли. А потом реализовали свой шанс. Гончарова — решила!

Победный тай-брейк

Тай-брейк — сплошные нервы. Но наши были великолепны. Команда играла на сумасшедшем подъеме. Подкопаева пласталась так, что даже китаянки охали. Девушки были небезупречны технически, но за счет эмоций создавалось впечатление, что на арене какой-то русский тайфун.

Всю партию команда Серджио Бузато была впереди — и так своего не упустила. Есть валидольная, но оттого еще более желанная победа. В матчах такого значения россиянки не побеждали очень давно. Как отметила Гончарова, после такого вполне может прорвать.

Китай теперь близок к вылету. А у нас впереди США и Турция. На таком подъеме можно и нужно рубиться с обеими этими сборными.