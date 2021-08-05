«После такого начинаешь верить, что нам в Токио способствуют высшие силы»

Волейболисты сборной — об историческом полуфинале с Бразилией.

Олимпиада-2020

Мужчины. Полуфинал

Россия — Бразилия — 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23)

Очки в атаке — 58:51. На блоке — 7:8. Эйсы — 3:8.

Самые результативные: Михайлов (22), Клюка (15), Яковлев (12)

Бразилия: Леал (18)

Россия обыграла Бразилию принципиальнейшем полуфинале Олимпийских игр. Ключевой момент — третья партия, которую наши вытащили с 12:20 и 19:23. Вот что говорили спортсмены и тренеры после такого безумного матча.

Дмитрий Волков, доигровщик:

— Давайте так: мы здесь еще ничего не выиграли. С чем вы нас поздравляете, я не понимаю. Главная игра — только через два дня. Поэтому, извините, но мне нужно идти. Готовиться.

Максим Михайлов, диагональный:

— Бразильцы невероятно устойчивы и уверены в себе на этих стадиях. Они могут проиграть кому угодно на групповом этапе, но в плей-офф они просто грызут пол. Не просто так на четырех Олимпиадах подряд они доходили до финала. Мы сами не поняли, как получилось отыграть минус восемь. Но это спорт и в этом его прелесть.

Теперь нужно забыть сегодняшний матч. Впереди еще более важная игра и впредь не стоит надеяться, что соперник даст нам еще один такой шанс.

Туомас Саммелвуо, главный тренер:

— Мы играли сердцем и проявили характер. Всегда нужно искать шанс вернуться в игру. И не менее важно — быть готовым к нему. Но такие камбеки — я не знаю, как они случаются. Мы немного расслабились при таком счете и начали просто играть. А потом дождались шанса. Я всегда верю в них.

Подлесных и Куркаев дали сегодня энергию команде. Я хорошо знаю Ярослава по «Кузбасс», у него большой характер. Он всегда хорош в клубах, но выходить на площадку с замены — это другая роль. И как он сегодня сделал это! А вы видели, как запасные поддерживали команду? Это большое дело. Их заслуга, даже тех, кто не сыграл сегодня ни минуты, огромна.

Сергей Тетюхин, генеральный менеджер:

— У команды есть характер, об этом стоит сегодня говорить. Результат мог быть любым, но эта третья партия показала: есть команда, есть ребята, с характером. Главное — результат, а качество игры на такой стадии мы уже не ставим во главу угла. Они выходят не для красоты на площадке, а для победы.

Сравнивать этот полуфинал с Лондоном-2012 сложно. Тогда я был внутри, находился на площадке. А когда наблюдаешь со стороны, эмоции совсем другие — чувствительность сильнее, наверное, раз в 500. Переживаешь за каждый мяч, руки крестиком складываешь, тоже пытаешься как-то воздействовать, помочь ребятам хоть чем-то. Но эту игру надо забыть. Главное — послезавтра. Пока команде нужно отключиться от волейбола. Почитать книжку, посмотреть фильм. Думать о финале пока не надо.

Игорь Кобзарь, связующий, капитан:

— После такой третей партии начинаешь верить, что какие-то другие силы способствуют нашей победе. Ярик и Ильяс? Поймите, тренер мог выбрать лишь 12 человек сюда. А в России осталось минимум 20 игроков, которые могут выходить и играть на сумасшедшем уровне. Те пацаны, которые не играют... Это не значит, что они хуже: просто невозможно выпускать всех. Пацаны стояли пять матчей на замене, а в итоге вышли — и переломили.