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Саммелвуо назвал ключевой момент матча против Канады

06:45
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Тренер волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо после победы над Канадой в 1/4 финала Олимпийских игр (3:0) поблагодарил игроков. По его словам, команда только ночью узнала, что игра начнется в 9 утра по местному времени.

«О том, что матч с Канадой начнется в 9 утра, мы узнали почти в три часа ночи. Благодарен игрокам, что в такой ситуации они хорошо подготовились и решили главную задачу. Ключевым моментом стала концовка второй партии, когда ребята проявили хладнокровие и терпение», — приводит пресс-служба ОКР слова Саммелвуо.

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Евгений Козинов все материалы автора

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