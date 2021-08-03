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Кобзарь оценил игру сборной России в матче с Канадой

05:22
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Связующий сборной России Игорь Кобзарь после победы над Канадой в четвертьфинале Олимпийсих игр отметил, что российским волейболистам есть над чем работать.

«Сыграли сегодня грязновато, если говорить о качестве волейбола. В концовках партий позволяли сопернику завязывать борьбу. В общем, есть над чем поработать перед полуфиналом», — приводит пресс-служба ОКР слова Кобзаря.

Следующий соперник российских волейболистов определится в матче Бразилия — Япония. Игра начнется в 7.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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