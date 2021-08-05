Российские волейболисты победили Бразилию и вышли в финал Олимпиады

Мужская сборная России в полуфинале Олимпиады-2020 обыграла Бразилию со счетом 3:1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23).

Российская команда вышла в финал олимпийского турнира, где встретится с победителем матча Франция — Аргентина. Финал пройдет 7 августа и начнется в 15.15 мск.

Сборная России стала олимпийским чемпионом в 2012 году, до этого завоевав серебро и две бронзы. На последних Играх-2016 в Рио национальная команда заняла четвертое место.

На последних четырех Играх бразильцы неизменно выходили в финал. Всего Бразилия трижды становилась олимпийскими чемпионами и трижды — вице-чемпионами.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

1/2 финала

Бразилия — Россия — 1:3 (25:18, 21:25, 24:26, 23:25)

5 августа. Токио. Ariake Arena.