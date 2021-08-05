Сборная России выиграла два сета у Бразилии в полуфинале Олимпиады
08:43
В полуфинальном матче олимпийского турнира по волейболу мужская сборная России встречается с Бразилией.
В первом сете победу одержали бразильцы со счетом 25:18, во втором россияне оказались сильнее — 25:21. Третий сет также оказался за сборной России — 26:24.
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