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Сборная России выиграла два сета у Бразилии в полуфинале Олимпиады

08:43
Мужская сборная России по волейболу против Бразилии. Фото Reuters
Мужская сборная России по волейболу против Бразилии. Фото Reuters
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В полуфинальном матче олимпийского турнира по волейболу мужская сборная России встречается с Бразилией.

В первом сете победу одержали бразильцы со счетом 25:18, во втором россияне оказались сильнее — 25:21. Третий сет также оказался за сборной России — 26:24.

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Сергей Разин все материалы автора

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