Страдания Медведева и вынос украинок в парах. Российские теннисисты рвутся к медалям Токио

Лучший теннисист нашей страны вышел в четвертьфинал на фоне проблем со здоровьем, а Веснина и Кудерметова в одном шаге от наград Олимпиады.

Олимпиада-2020

Мужчины. Одиночный разряд. Третий круг

Даниил Медведев (Россия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:2, 3:6, 6:2

Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Людмила Киченок / Надежда Киченок (Украина) — 6:2, 6:1

Первая ракетка России и один из фаворитов мужского турнира Олимпиады Даниил Медведев едва не был вынужден покинуть Игры-2020 из-за проблем со здоровьем. В среду россиянин встречался с итальянцем Фабио Фоньини, и непосредственно матч складывался для Даниила довольно легко. Несмотря на усилившуюся в Токио жару и поднявшуюся влажность, Медведев без труда раскидывал мячи по углам корта, а итальянец как ни старался, успевать за ними просто не мог.

К середине первого сета Медведеву пришлось надеть кепочку, а Фоньини принялся швырять ракетку на корт. Количество ошибок у него увеличилось и, казалось, матч легко и быстро придет к своему логическому завершению. Но тут у Даниила возникли проблемы со здоровьем. Морщась от боли, он показывал на мышцы брюшного пресса. В итоге врачу пришлось сделать массаж и оказать россиянину помощь прямо на корте. Игра продолжилась через несколько минут.

«Я следил за матчем по телефону. Зная Даню, он откажется сразу, если не сможет (продолжить игру). Раз играет, значит все нормально», — прокомментировал этот эпизод глава ФТР Шамиль Тарпищев.

Даниилу Медведеву в прямом эфире оказывают помощь... ? pic.twitter.com/M9VDtyoObB — Artem Kalinin (@kalininart) July 28, 2021

Спектакль одного актера

Медведев продолжил. Довольно уверенно он взял первый сет, однако италянец, поняв, что Даниил находится не в самом лучшем физическом состоянии, принялся по максимуму затягивать время: ругаться на себя, воздевать руки к небу... В общем, устроил небольшой спектакль одного актера. В таких погодных условиях, да еще и испытывая проблемы со здоровьем, Медведев получил совершенно ненужные для него проблемы. Первый-то сет россиянин уверенно выиграл, но во втором завязалась серьезнейшая борьба.

К исходу полутора часов игры российский теннисист вновь почувствовал проблемы со здоровьем, проиграл свою подачу, а потом, несмотря на брейк-пойнты, не смог взять подачу соперника. В итоге сет остался за Фоньини, и оба теннисиста ушли на перерыв, чтобы принять душ и немного охладиться.

В третьем сете Фоньини продолжил кричать, возмущаться и спорить с судьей. Хотя в самом начале он мог взять подачу Медведева (счет был 0:40 не в пользу россиянина), однако свой шанс упустил. Даниил же, словно разозлившись, уничтожил Фоньини на его подаче, сделав брейк, а потом уверенно повел в сете 3:0.

В итоге Медведеву удалось удержать добытое преимущество до конца сета, а итальянцу его вечное недовольство всем и вся в итоге вышло боком — матч он проиграл, совершив двойную ошибку на матчболе... Соперником Даниила в четвертьфинале станет испанец Пабло Каррено-Буста, обыгравший немецкого теннисиста Доминка Кепфера.

Веснина и Кудерметова уже в полуфинале

Параллельно с Медведевым свой матч парного разряда проводили Елена Веснина и Вероника Кудерметова. Тут все сложилось для россиянок гораздо проще и удачнее. Правда, началась игра с двойного брейк-пойнта у их соперниц — украинских сестер Надежды и Людмилы Киченок. Россиянки, тем не менее, выстояли, удержали свою подачу, а потом взяли еще один сложный гейм.

«В начале мы играли немного медленно, они нас агрессивно атаковали. Но мы показали свой уровень и настрой. Дальше мы не то, что бы их сломали, но сегодня оказались сильнее», — прокомментировала старт игры Кудерметова.

Вероника, конечно, поскромничала, проявив уважение к соперницам. По факту, россиянки просто уничтожили оппоненток, выиграв матч быстрее, чем за час. При этом, кстати и Шамиль Тарпишев, и Веснина отметили, что никакой принципиальности в играх с теннисистами с Украины нет, поскольку все знают друг друга давно, все общаются на русском языке и поздравляют друг друга с победами, как сделали это тренеры сестер Киченок сегодня.

«Мы с девчонками хорошо общаемся, с украинками играем с детства. У нас этого ничего нет. Они и разговаривают по-русски», — сказала Веснина после матча.

Соперницами россиянок по полуфиналу станут победительницы матча между первыми сеяными турнира чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой и австралийками Эшли Барти и Сторм Сандерс.