Веснина и Кудерметова упустили шанс на олимпийское золото. Всему виной несыгранность

Россиянкам было по силам победить первый номер посева чешек Барбору Крейчикову/Катерину Синякову, но королевский тай-брейк сложился не в их пользу.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Теннис. Женщины

Парный разряд. 1/2 финала

Барбора Крейчикова/Катерина Синякова (Чехия) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 6:3, 3:6, 10:6

Веснина на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в паре с Екатериной Макаровой стала олимпийской чемпионкой. В Токио Елена изначально ехала выступать в парном разряде, но после отказа сначала Дарьи Касаткиной, а потом и Светланы Кузнецовой начала играть в одиночке. Но там сейчас Веснина не блистает — ее конек как раз пары, как микст, так и женский разряд. На справедливое замечание, что в Токио Елена может стать трехкратной олимпийской чемпионкой, она ответила, что приехала, чтобы помочь сокомандникам сделать это.

Теннисисты на олимпийском турнире вообще включили режим супергероев — большинство играют по нескольку матчей в день, страдая от невероятной жары или дождя. Топ-игроки в одиночном разряде неоднократно жаловались прессе на дикие условия — и не прошло и недели, как их просьбы услышали. Матчи перенесли на более позднее время, когда жара уже начинает идти на спад. Но появилась другая напасть — на Токио надвигался тайфун, из-за чего шли сильные дожди, а матчи на некоторое время переносились. И сегодня тоже доносились отголоски непогоды — сильный ветер мешал подавать. Ну хоть солнца почти не было.

Быстрая неудача в начале матча

Веснина/Кудерметова играли против первого номера посева и рейтинга парного женского разряда — Барборы Крейчиковой/Катерины Синяковой. Невероятно сильная чешская пара, которая вместе дошла до полуфинальных раундов всех турниров «Большого шлема» и выиграла три титула. А Крейчикова, лидер этого дуэта, во Франции в этом году сделала дубль, взяв и одиночный, и парный разряд на «Ролан Гаррос». Кудерметова с Весниной же только начали играть вместе — им немного не хватило на Уимблдоне, чтобы сразу же выиграть его.

Первый сет как-то быстро перетек из равного в доминирование чешек — сначала казалось, что Веснина/Кудерметова даже на подаче соперниц работают чуть более бодро. Но что-то сломалось в игре россиянок — у Лены перестали идти удары, что позволило Крейчиковой/Синяковой сделать брейк и легко выиграть партию. Прием тоже у Елена и Вероники не шел. Обидно то, что роковые ошибки совершила опытная Веснина, которая очевидно в паре была лидером. Хотя еще в начале матча волновалась Вероника, совершая детские невынужденные ошибки.

Королевский шанс на финал

А вот во второй партии все изменилось. Чешки оказались не железными, но больше поразила Кудерметова, вытащив буквально весь сет. Ошибалась на подаче, но и выстреливала эйсами. И положила один из самых красивый мячей за весь матч, переведя его четко в угол через весь корт. Вероника и так не была ведомой в этой игре, но здесь раскрылась, затмив на некоторое время Елену.

Сет и правда был тяжелым — в геймах постоянно было поровну, взять очко оказывалось сверхтрудно, а брейки пришлось буквально вырывать. Тут кстати для россиянок начали ошибаться чешки, причем даже Крейчикова, которая тащила игру своей пары. Синякова вообще делала много невынужденных промахов и позволяла россиянкам выигрывать ценные очки. Веснина с Кудерметовой дотерпели и сумели смастерить зеркальный предыдущей партии счет, переведя все в королевский тай-брейк.

Королевским он называется потому, что длится всего лишь как среднестатистический гейм, но засчитывается за целую партию. И сильно отличается от обычного сета. Будь последняя треть игры похожей на две предыдущие, у Лены с Вероникой были бы большие шансы на победу. Но тут нужно было применить молниеносную реакцию и точность ударов — россиянкам не хватило этого. То ли они не успели адаптироваться к новому формату, то ли просто устали и проявилась несыгранность в паре, но тай-брейк довольно легко ушел к чешкам. Уже через пять минут после начала у Крейчиковой и Синяковой был пятерной матчбол, упустить который было бы огромной неудачей.

Опытность сыграла за чешек — у России же на этом турнире нет ни одной более-менее сыгранной пары. Весниной и Кудерметовой осталось побороться за бронзу в Токио, а у руководства федерации появился повод задуматься о балансе между подготовкой одиночников и пар.