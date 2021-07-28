Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на провокационный вопрос чилийского журналиста в адрес российского теннисиста Даниила Медведева.

«Позор! — сказал Милонов «СЭ». — Глиста чилийская! Японцы должны накормить его несвежими суши и выгнать, не давая зайти в туалет. Назад в Чили, чтобы катился колбаской по Малой Спасской. Он нарушил все правила, которые должен соблюдать спортивный журналист на Олимпиаде. Нельзя оскорблять участников Олимпийских игр, даже если они тебе очень не нравятся. Хочется пожелать нашему Олимпийскому комитету, чтобы состязания были свободны от унижений, оскорблений и нарушений прав человека. Они же своих бородатых мутантов-трансформеров пускают на игры. Хотят защитить их права. А защитить права нормальных людей?»

Милонов также считает, что в подобные провокации должно вмешиваться внешнеполитическое ведомство России.

«В такие вопросы должно вмешиваться наше внешнеполитическое ведомство. Наших спортсменов провоцируют, на это отвечать нельзя. За спортсменов должны говорить наши дипломаты. Мы умеем доходчиво доносить аргументацию. Наши ребята не должны ни о чем думать, а зацикливаться только на спорте. В остальном мы будем прикрывать их по внешнеполитическим каналам», — добавил Милонов.

После матча с Фабио Фоньини Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде». Позже журналист рассказал «СЭ» свою версию произошедшего.