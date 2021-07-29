Веснина рассказала о подготовке к матчу на Олимпиаде в миксте после поражения в парном женском турнире

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о подготовке к предстоящему матчу в миксте на Олимпиаде в Токио после поражения в полуфинале парного женского турнира.

— Сейчас надо восстановиться, перекусить, получить потерянные калории, готовиться к матчу, настраиваться, — сказала Веснина. — Потому что мы еще в турнире, надо постараться с позитивом закончить сегодняшний день. Мы все еще здесь, на Олимпиаде, все возможно.

Сегодня Веснина в паре с Вероникой Кудерметовой проиграла чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой в полуфинале сетки женского парного турнира. В 15.10 по московскому времени Веснина вместе с Асланом Карацевым сыграет в четвертьфинале микста против поляков Иги Швентек и Лукаша Кубота.