Фоньини во время матча с Медведевым на Олимпиаде использовал гомофобные слова
11:11
Итальянский теннисист Фабио Фоньини обвиняется в использовании гомофобных оскорблений во время матча 1/8 финала Олимпиады против Даниила Медведева (2:6, 6:3, 2:6), информирует leggo.it.
Так как встреча проходила без зрителей, чуткие микрофоны зафиксировали, как он пять раз произнес слово frocio. На русский язык это можно перевести как «мужчина нетрадиционной ориентации», только в более грубой форме.
Это произошло в третьем сете после неудачного приема подачи на брейк-пойнте в первом гейме.
Напомним, что в начале июня Фоньини во время матча ударил кулаком по ракетке и разбил костяшку.
Медведев в четвертьфинале Олимпиады сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Буста.
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