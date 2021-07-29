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Фоньини во время матча с Медведевым на Олимпиаде использовал гомофобные слова

11:11
Фабио Фоньини. Фото Getty Images
Фабио Фоньини. Фото Getty Images
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Итальянский теннисист Фабио Фоньини обвиняется в использовании гомофобных оскорблений во время матча 1/8 финала Олимпиады против Даниила Медведева (2:6, 6:3, 2:6), информирует leggo.it.

Так как встреча проходила без зрителей, чуткие микрофоны зафиксировали, как он пять раз произнес слово frocio. На русский язык это можно перевести как «мужчина нетрадиционной ориентации», только в более грубой форме.

Это произошло в третьем сете после неудачного приема подачи на брейк-пойнте в первом гейме.

Напомним, что в начале июня Фоньини во время матча ударил кулаком по ракетке и разбил костяшку.

Медведев в четвертьфинале Олимпиады сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Буста.

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