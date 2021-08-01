Российская теннисистка Елена Веснина назвала свой 35-й день рождения самым эмоциональным. Сегодня спортсменке исполнилось 35.

1 августа, в свой день рождения, Веснина в паре с Асланом Карацевым проиграла в финале микста на Олимпиаде Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 11:13.

— Да, это самый эмоциональный день рождения. Прошлый день рождения олимпийский тоже был немножко эмоциональным, когда летели в Рио и не могли долететь. Но серебро — все равно огромное достижение, я счастлива, что у нас с Асланом серебро, что был финал команд ROC, я горжусь этим достижением, горжусь Асланом. В жизни так не уставала, нечеловеческие условия. Особенно рады что мы справились", — сказала Веснина журналистам.