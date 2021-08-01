Путин поздравил теннисистов Павлюченкову и Рублева с победой в миксте на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российских теннисистов Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублева с победой в финале микста на Олимпиаде.

«Поздравляю вас с олимпийским «золотом».

Своим победным выступлением вы вписали еще одну яркую страницу в историю спорта высших достижений и убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса. Молодцы!

Особые слова благодарности — тренерам, наставникам, специалистам сборной, вашим товарищам по команде — всем, кто поддерживал вас на пути к успеху и обеспечил зрелищный «российский финал» в соревнованиях по теннису в смешанном парном разряде.

Желаю вам крепкого здоровья и покорения новых спортивных вершин», — говорится в заявлении президента на сайте Кремля.

1 августа Павлюченкова и Рублев обыграли в финале микста на Олимпиаде еще одну российскую пару Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.