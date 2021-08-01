Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Путин поздравил теннисистов Павлюченкову и Рублева с победой в миксте на Олимпиаде в Токио

16:51
Теги:

Президент России Владимир Путин поздравил российских теннисистов Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублева с победой в финале микста на Олимпиаде.

«Поздравляю вас с олимпийским «золотом».

Своим победным выступлением вы вписали еще одну яркую страницу в историю спорта высших достижений и убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса. Молодцы!

Особые слова благодарности — тренерам, наставникам, специалистам сборной, вашим товарищам по команде — всем, кто поддерживал вас на пути к успеху и обеспечил зрелищный «российский финал» в соревнованиях по теннису в смешанном парном разряде.

Желаю вам крепкого здоровья и покорения новых спортивных вершин», — говорится в заявлении президента на сайте Кремля.

1 августа Павлюченкова и Рублев обыграли в финале микста на Олимпиаде еще одну российскую пару Елену Веснину и Аслана Карацева со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/66306

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Павлюченкова и Рублев выиграли российский финал Олимпиады. Золото и серебро в миксте — первые для нашей сборной в истории
Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Весь мир поддерживает Симону Байлз. А Россия готова сожрать Клишину
МОК поменяет правила допуска трансгендеров. Выступление Лорел Хаббард в Токио — начало кошмара
Как часто можно есть рыбу?