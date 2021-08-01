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Веснина — о планах после Олимпиады: «Хочу отдохнуть и не видеть теннисный мяч и ракетку долго»

16:58
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Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о своих планах после Олимпийских игр в Токио.

1 августа Веснина в паре с Асланом Карацевым проиграла в финале микста на Олимпиаде Андрею Рублеву и Анастасии Павлюченковой со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 11:13.

— Думаете, я вечная что ли? После этой Олимпиады хочу отдохнуть и не видеть теннисный мяч и ракетку долго. Не думаю про Олимпиаду в Париже. Рада, что взяли золото и серебро, я вернулась в спорт только ради Олимпиады. Ни «Большой шлем», никакие одиночные турниры — я настраивалась на игры. И когда появились Аслан и Вероника, я поняла, что это шанс. Очень хотела взять с Вероникой бронзу, с Асланом золото, но не получилось.

Для меня Олимпиада — с детства особенный турнир. Титулы турниров «Большого шлема» тоже важны. Это то, что ты делаешь не для себя, а для многих. Мы с Вероникой хотим сыгрыть в американской серии турниров. Надеюсь, что получится сыграть на US Open.

Олимпийская семья объединяет: Ефимову видела, гимнастов знаю, Белявского, Нагорного тоже. Будем продолжать общаться и дальше.

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Артем Калинин все материалы автора

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