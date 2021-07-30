Веснина и Карацев вышли в финал микста на Олимпиаде, где сыграют с Павлюченковой и Рублевым

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев победили сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича в полуфинале микста на Олимпиаде в Токио.

Веснина и Карацев победили в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час и 46 минут.

В финале Олимпиады Веснина и Карацев сыграют с другой российской парой, Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Матч за золото состоится 1 августа, начало — в 9:00 (мск).

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Токио (Япония)

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Микст

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1/2 финала

Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия) — 7:6 (7:4), 7:5