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Веснина и Карацев вышли в финал микста на Олимпиаде, где сыграют с Павлюченковой и Рублевым

15:54
Аслан Карацев и Елена Веснина. Фото Reuters
Аслан Карацев и Елена Веснина. Фото Reuters
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев победили сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича в полуфинале микста на Олимпиаде в Токио.

Веснина и Карацев победили в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час и 46 минут.

В финале Олимпиады Веснина и Карацев сыграют с другой российской парой, Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Матч за золото состоится 1 августа, начало — в 9:00 (мск).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

1/2 финала

Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия) — 7:6 (7:4), 7:5

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Иван Торопцев все материалы автора

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