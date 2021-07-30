Мектич и Павич выиграли хорватский финал в парном теннисе на Олимпиаде в Токио

Хорваты Никола Мектич и Мате Павич победили своих соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига в финале парного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.

Продолжительность матча составила 1 час и 38 минут. Мектич и Павич победили со счетом 6:4, 3:6, 10:6.

Отметим, что Хорватия впервые выиграла золотые и серебряные медали в теннисе за все время участия в Олимпийских играх. До этого хорваты трижды выигрывали бронзу. В 1992 году Горан Иванишевич занял 3-е место в одиночном разряде и взял бронзу в парном мужском турнире вместе с Гораном Прпичем, а в 2004 году Марио Анчич и Иван Любичич заняли третью строчку в мужском парном разряде.

Теннис

Токио (Япония)

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Парный разряд

Финал

Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия) — Марин Чилич / Иван Додиг (Хорватия) — 6:4, 3:6, 10:6