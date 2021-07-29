Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков высказал свое мнение о провокации чилийского журналиста в микст-зоне после матча российского теннисиста Медведева в 1/8 финала Олимпиады-2020.

28 июля после победы 25-летнего Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала турнира Олимпиады-2020 в Токио чилийский журналист задал следующий вопрос теннисисту: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?» Медведев отказался отвечать и попросил организаторов турнира не допускать его к следующим матчам игр.

— Как бы вы оценили поведение журналиста и Медведева с профессиональной точки зрения?

— Вопрос, разумеется, — провокация. Заведомая провокация, густо замешанная на оскорблении. Другое дело — поведение Медведева. С одной стороны, он поступил по-мужски. А с точки зрения пиара... Общаясь с журналистами, ты всегда находишься в проигрыше. Как бы ни вел себя журналист, как бы погано он ни выглядел, как бы карикатурно ни звучал его вопрос. Всегда нужно сохранять чувство собственного достоинства. Медведев мог ответить в данной ситуации: «Вы задали вопрос оскорбительный для моей нации, страны, для всех моих коллег. И поэтому я не хочу отвечать на него». Это бы прозвучало достойнее и правильнее. А метод «уберите этого козла отсюда», по моему мнению, неправильный. Это не преступление, это ошибка.

— Как думаете, какую цель преследовал этот чилийский журналист, задавая такой провокационный вопрос?

— Сейчас все делается с одной целью — хайпануть. И давайте не будем отрицать очевидного: у России репутация в мире так себе. Как у государства, так и у спортсменов. Над этим поработали идиоты-чиновники в самой России, и над этим поработали, на мой взгляд, за рубежом очень хорошо. И здесь надо из этого всего как-то очень аккуратно выходить. Понимаете, чилийский журналист имел право спросить то, что он спросил. Независимо от того, было это провокацией или оскорблением. Конечно, это обидная фраза. Но спортсменов задевают часто. Просто не все спортсмены владеют искусством отбиваться от этого. Медведев поступил слишком жестко в этой ситуации, то есть он показал, что его это сильно задело. Мне кажется, лучший способ отвечать таким провокаторам, это делать вид, что их слова ничего не значат, совершенно спокойно ответил и пошел дальше.

— В своей карьере вы сталкивались с подобными некомпетентными журналистами?

— Я сталкивался со многими вещами, но чаще всего просто с глупыми вопросами, когда человек сам не понимает, что несет. С оскорблениями в адрес тренеров или игроков мне сталкиваться не приходилось. Но если бы кто-нибудь украинских спортсменов назвал «читерами», я думаю, что украинские же журналисты дали бы ему в морду, и я бы их поддержал.

— Подобные оскорбляющие и провокационные вопросы говорят о некомпетентности журналиста или о том, что он, наоборот, профессионал?

— Скорее второе. Я думаю, он прекрасно понимал, о чем задает вопрос. И он получил то, что хотел. Кто знал об этом журналисте до того, как он сцепился с Медведевым? Даниил должен же понимать, на каком уровне находится он и на каком этот журналист. Но такая слава слишком дурно пахнет.

Анастасия Гундорова