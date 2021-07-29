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Джокович вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

13:27
Новак Джокович. Фото AFP
Новак Джокович. Фото AFP
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале он победил японца Кея Нисикори со счетом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

В следующем раунде соперником Джоковича станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Жереми Шарди (Франция).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:2, 6:0

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