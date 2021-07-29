Джокович вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
13:27
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале он победил японца Кея Нисикори со счетом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
В следующем раунде соперником Джоковича станет победитель матча Александр Зверев (Германия) — Жереми Шарди (Франция).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:2, 6:0
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