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Тарпищев: «У Кудерметовой психологическая травма после поражения в матче за бронзу Олимпиады»

16:53
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о поражении Вероники Кудерметовой и Елены Весниной в матче за 3-е место на Олимпиаде в Токио.

«Ясно, что вести 9:5 и упустить преимущество — это несчастный случай. Было давление, мандраж, все понятно, Веснина подсела физически, но виноваты девочки сами. По качеству игры они действовали нормально, и такого поражения я не помню в женском теннисе.

За Кудерметову обидно, и понятно, что какое-то время она будет приходить в себя. У нее психологическая травма после такого поражения", — приводит слова Тарпищева ТАСС.

31 июля Веснина и Кудерметова в матче за бронзу уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани со счетом 6:4, 4:6, 9:11. Россиянки проиграли, имея 4 матчбола по ходу решающего тай-брейка.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12032597

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