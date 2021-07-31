Тарпищев: «У Кудерметовой психологическая травма после поражения в матче за бронзу Олимпиады»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о поражении Вероники Кудерметовой и Елены Весниной в матче за 3-е место на Олимпиаде в Токио.

«Ясно, что вести 9:5 и упустить преимущество — это несчастный случай. Было давление, мандраж, все понятно, Веснина подсела физически, но виноваты девочки сами. По качеству игры они действовали нормально, и такого поражения я не помню в женском теннисе.

За Кудерметову обидно, и понятно, что какое-то время она будет приходить в себя. У нее психологическая травма после такого поражения", — приводит слова Тарпищева ТАСС.

31 июля Веснина и Кудерметова в матче за бронзу уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани со счетом 6:4, 4:6, 9:11. Россиянки проиграли, имея 4 матчбола по ходу решающего тай-брейка.