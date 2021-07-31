Джокович: «Не жалею о том, что приехал на Олимпиаду. Я вернусь сильнее»

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении в матче за третье место в одиночном мужском разряде на Олимпиаде в Токио.

«Сожалею, что не выиграл медаль для своей страны и упустил возможность в миксте. Да, я не дал результата. Уровень моего тенниса упал в том числе из-за истощения, психологического и физического. Но я нисколько не жалею о том, что приехал на Олимпиаду. Я считаю, что все в жизни не случайно. У меня были душераздирающие поражения.

Знаю, что вернусь сильнее. Постараюсь выступить на Олимпийских играх в Париже. Я буду бороться за свою страну, чтобы завоевать медали. Мне жаль, что я разочаровал многих своих соотечественников, но это спорт», — цитирует Джоковича Reuters.

Сегодня, 31 июля Джокович проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте в матче за бронзу. Также серб в паре с Ниной Стоянович снялся с матча за бронзу в смешанном турнире.