Медальные матчи в теннисном турнире Олимпийских игр-2020 31 июля: расписание и результаты игр.

В субботу на Олимпиаде в Токио пройдет финал в женском одиночном разряде, а также будут определены обладатели бронзы у женщин и мужчин, в женской паре и миксте.

Российская пара Вероника Кудерметова / Елена Веснина сыграет в матче за 3-е место с дуэтом бразильянок Лаура Пигосси / Луиза Стефани.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выйдет на корт дважды — его ждут игры за бронзу в миксте и одиночном разряде.

В финалах микста и у мужчин в воскресенье примут участие россияне. Золото в смешанных парах разыграют дуэты Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев. В решающем матче одиночного разряда у мужчин Карен Хачанов встретится с русским немцем Александром Зверевым.

06.00. Микст. Матч за 3-е место

Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия) — Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия)

09.00. Женщины. Парный разряд. Матч за 3-е место

Вероника Кудерметова / Елена Веснина (Россия) — Лаура Пигосси / Луиза Стефани (Бразилия)

09.00. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место

Новак Джокович (Сербия) — Пабло Карреньо Буста (Испания)

09.00. Женщины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место

Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина)

11.00. Женщины. Одиночный разряд. Финал

Белинда Бенчич (Швейцария) — Маркета Вондоушова (Чехия)

(время начала матчей может быть смещено в зависимости от более ранних игр)

Смотреть прямые трансляции тенниса на Олимпиаде в субботу, 31 июля, можно на канале «Матч Игра» (и сайте холдинга).

Все события восьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, теннис на Играх — в разделе Токио-2020.