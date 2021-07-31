Теннис на Олимпиаде: Кудерметова и Веснина бьются за бронзу в паре, Джокович — в миксте и одиночке
В субботу на Олимпиаде в Токио пройдет финал в женском одиночном разряде, а также будут определены обладатели бронзы у женщин и мужчин, в женской паре и миксте.
Российская пара Вероника Кудерметова / Елена Веснина сыграет в матче за 3-е место с дуэтом бразильянок Лаура Пигосси / Луиза Стефани.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович выйдет на корт дважды — его ждут игры за бронзу в миксте и одиночном разряде.
В финалах микста и у мужчин в воскресенье примут участие россияне. Золото в смешанных парах разыграют дуэты Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев. В решающем матче одиночного разряда у мужчин Карен Хачанов встретится с русским немцем Александром Зверевым.
Олимпийские игры-2020. Токио. Теннис 31 июля
06.00. Микст. Матч за 3-е место
Нина Стоянович / Новак Джокович (Сербия) — Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия)
09.00. Женщины. Парный разряд. Матч за 3-е место
Вероника Кудерметова / Елена Веснина (Россия) — Лаура Пигосси / Луиза Стефани (Бразилия)
09.00. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место
Новак Джокович (Сербия) — Пабло Карреньо Буста (Испания)
09.00. Женщины. Одиночный разряд. Матч за 3-е место
Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина)
11.00. Женщины. Одиночный разряд. Финал
Белинда Бенчич (Швейцария) — Маркета Вондоушова (Чехия)
(время начала матчей может быть смещено в зависимости от более ранних игр)
Смотреть прямые трансляции тенниса на Олимпиаде в субботу, 31 июля, можно на канале «Матч Игра» (и сайте холдинга).
Все события восьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
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