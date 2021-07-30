Тарпищев считает возможным русский финал в миксте Олимпиады в Токио

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» выход микста Андрей Рублев — Анастасия Павлюченкова в финал олимпийского турнира в Токио (Япония).

«Честно, страшно устал, но эмоции только положительные. Сейчас еще пару сыграть надо, а так, с матчболов выиграть микст — это дорогого стоит. Ребята проявили выдержку, реально удача была. Наши не втянулись в стиль игры австралийцев, играли в аритмию, много рисковали. Несмотря на ошибки, этот риск оказался оправданным. Эмоционально это большой плюс», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также оценил шансы на русский финал в миксте, где для этого Елена Веснина с Асланом Карацевым должны выиграть свой матч 1/2 финала.

«Ждем восстановления Джоковича, но по логике приблизительно будет такая же игра. Новак — все-таки не парный игрок. У нас есть вариант и второй матч в миксте сегодня выиграть, но для этого надо так же смело и рискованно сыграть, и чтобы удача нам сопутствовала. Сделаем ли золотой дубль? Сейчас об этом не думаю, все потом. Сейчас нужно выигрывать», — добавил Тарпищев.

За выход в финал микста сыграют Елена Веснина/Аслан Карацев (Россия) — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия).