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Рублев: «Первый матчбол Настя все сделала правильно, но не попала. И что тут сделаешь?»

13:44
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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал ход победного матча в полуфинале микста Олимпиады с Анастасией Павлюченковой.

«Первый матчбол Настя все сделала правильно, но не попала. И что тут сделаешь? Так бывает. Один из ста раз такое случается. И он случился именно в полуфинале Олимпиады.

На втором матчболе у меня был шанс пробить. Но я испугался бить слишком сильно. Думал, что я ошибусь. Поэтому ударил не совсем плотно, чуть-чуть запустил. Ударил в аут.

На третьем у меня было в голове: «Бью в нее, не важно что», — рассказал Рублев.

В пятницу, 30 июля, российские теннисисты Павлюченкова и Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса и вышли в финал микста на Олимпиаде в Токио.

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Артем Калинин все материалы автора

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