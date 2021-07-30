Рублев: «Первый матчбол Настя все сделала правильно, но не попала. И что тут сделаешь?»
13:44
Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал ход победного матча в полуфинале микста Олимпиады с Анастасией Павлюченковой.
«Первый матчбол Настя все сделала правильно, но не попала. И что тут сделаешь? Так бывает. Один из ста раз такое случается. И он случился именно в полуфинале Олимпиады.
На втором матчболе у меня был шанс пробить. Но я испугался бить слишком сильно. Думал, что я ошибусь. Поэтому ударил не совсем плотно, чуть-чуть запустил. Ударил в аут.
На третьем у меня было в голове: «Бью в нее, не важно что», — рассказал Рублев.
В пятницу, 30 июля, российские теннисисты Павлюченкова и Рублев победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса и вышли в финал микста на Олимпиаде в Токио.
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