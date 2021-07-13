Роджер Федерер не выступит на Олимпиаде в Токио
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не выступит на Олимпиаде в Токио.
39-летний спортсмен написал 13 июля в Instagram, что во время травяного сезона его снова начало беспокоить колено.
«Я очень разочарован, так как представлять Швейцарию каждый раз было честью и ярким событием в моей карьере», — добавил олимпийский чемпион 2008 года. Федерер заявил, что уже начал восстановление в надежде вернуться на корт летом. Теннисист пожелал удачи всей швейцарской сборной, за которую он будет болеть.
В этом сезоне Федерер уже пропустил Australian Open и снялся по ходу «Ролан Гаррос» из-за проблем с коленом.
Напомним, что Олимпийские игры пропустит ряд именитых теннисистов, например — Рафаэль Надаль.
В воскресенье, 11 июля, после победы на Уимблдоне первая ракетка мира Новак Джокович поставил под сомнение свою поездку в Японию.
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