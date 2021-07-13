Швейцарский теннисист Роджер Федерер не выступит на Олимпиаде в Токио.

39-летний спортсмен написал 13 июля в Instagram, что во время травяного сезона его снова начало беспокоить колено.

«Я очень разочарован, так как представлять Швейцарию каждый раз было честью и ярким событием в моей карьере», — добавил олимпийский чемпион 2008 года. Федерер заявил, что уже начал восстановление в надежде вернуться на корт летом. Теннисист пожелал удачи всей швейцарской сборной, за которую он будет болеть.

В этом сезоне Федерер уже пропустил Australian Open и снялся по ходу «Ролан Гаррос» из-за проблем с коленом.

Напомним, что Олимпийские игры пропустит ряд именитых теннисистов, например — Рафаэль Надаль.

В воскресенье, 11 июля, после победы на Уимблдоне первая ракетка мира Новак Джокович поставил под сомнение свою поездку в Японию.