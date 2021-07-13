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«Пожелайте мне удачи». Павлюченкова показала одежду для Олимпиады

18:14
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
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Россиянка Анастасия Павлюченкова выступит на Олимпиаде в Токио.

«Готова к Олимпийским играм. С 23 августа по 8 июля, Токио. Полистайте Instagram, чтобы увидеть одежду для Олимпиады.

Пожелайте мне удачи», — написала спортсменка.

В женском одиночном разряде на Олимпиаде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова, Дарья Касаткина отказалась от участия в соревнованиях. В мужском турнире примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

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Иван Шитик все материалы автора

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