«Пожелайте мне удачи». Павлюченкова показала одежду для Олимпиады
18:14
Россиянка Анастасия Павлюченкова выступит на Олимпиаде в Токио.
«Готова к Олимпийским играм. С 23 августа по 8 июля, Токио. Полистайте Instagram, чтобы увидеть одежду для Олимпиады.
Пожелайте мне удачи», — написала спортсменка.
В женском одиночном разряде на Олимпиаде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова, Дарья Касаткина отказалась от участия в соревнованиях. В мужском турнире примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.
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