Надаль и Тим пропустят Олимпиаду. Почему топовые игроки снимаются с важного турнира?

Среди главных причин — травмы, боязнь заразиться вирусом и отсутствие интереса к соревнованиям в Токио.

Главным событием нынешнего года для тысяч спортсменов являются Олимпийские игры. Это самые престижные соревнования, проводятся всего раз в четыре года, да и отобраться туда невероятно сложно. Остальные турниры, как, к примеру, чемпионаты Европы и мира, во многих видах спорта организуются почти каждый год. Теннис — исключение. Здесь основными стартами считаются турниры «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос», «Уимблдон» и US Open. Олимпиада же вторична — некоторые теннисисты даже и не собираются в ней участвовать.

Олимпиада — второсортный турнир

Атлеты пропускают Игры по разным причинам. Самая распространенная — травмы. Последняя Олимпиада проводилась в Рио-де-Жанейро, и на нее не поехал целый ряд топовых теннисистов, включая Роджера Федерера. Швейцарец получил травму колена и пропустил не только олимпийские старты, но и остаток того сезона.

Экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко в 2016 году в Бразилии тоже не было — в середине лета оказалось, что она ждет ребенка. Перед этим спортсменка пропустила «Ролан Гаррос», но из-за травмы колена. Правда, золота Олимпиады у белоруски уже было — в 2012-м она победила в миксте.

Еще одна причина, которая актуальна и сейчас, — это разного рода вирусы. Перед прошлой Олимпиадой несколько теннисистов отказались участвовать в Играх из-за опасности заражения вирусом Зика. Он переносится комарами и был распространен в странах Латинской Америки. Самое главное — это то, что от него не существует доказанно эффективного лекарства. Из-за этого с Олимпийских игр-2016 снялись Томаш Бердых, Каролина Плишкова, Милош Раонич и Симона Халеп:

— Я с сожалением информирую вас, что решила не выступать на Олимпийских играх в Рио. Причина тому — опасения, связанные с вирусом Зика. После многочисленных обсуждений с семьей и докторами мы пришли к выводу, что риск для моей карьеры и здоровья, особенно женского, слишком высок, — объяснила тогда Халеп.

Но самым необычным стало объяснение Доминика Тима — он не стал участвовать в Олимпиаде, потому что... она ему просто неинтересна:

— Для меня Олимпиада — это другой вид спорта. Теннисисты и так получают много внимания в СМИ на протяжении круглого года. У нас есть подробно освещаемые турниры «Большого шлема». Вот бегунам или пловцам нужны Игры, чтобы показать себя миру. Для меня неприемлемо, что на Олимпиаде не дают рейтинговых очков. Это делает турнир выставочным, поэтому я не еду в Рио.

Кстати, в словах Тима есть главный ответ на вопрос, почему же теннисисты пренебрегают Играми. Все просто — там не разыгрываются призовые и рейтинговые очки, поэтому и смысла в этом многие профи не видят. Да и тем более что Олимпиада в теннисе — турнир из серии Б". Не едет Доминик и на нынешние Игры, которые пройдут этим летом. Правда, на этот раз он говорит, что выступить в Токио для него было бы честью, но спортсмен не успевает как следует подготовиться к турниру. А еще надеется, что сможет сыграть в Париже в 2024 году.

Не приедет в Японию и легендарный Рафаэль Надаль — он решил не выступать ни на Играх, ни на «Уимблдоне». Испанец жалучается, что между «Ролан Гарросом» и турниром в Великобритании сейчас всего две недели. За это время его тело не успеет восстановиться после тяжелого грунтового сезона:

— Подобные решения никогда не бывают легкими. Послушав свое тело и поговорив с моей командой, я понимаю, что принял правильное решение. Это поможет мне продлить мою спортивную карьеру и продолжать заниматься тем, что делает меня счастливым; соревноваться на высшем уровне и продолжать бороться на высшем уровне в конкурентной борьбе, — написал Надаль в своем Instagram.

Наоми Осака же, напротив, собирается в Токио — для нее это будет домашняя Олимпиада, поэтому ее участие понятно. При этом «Уимблдон» после снятия с «Ролан Гаррос» японка таки пропустит и будет проводить все время с семьей и друзьями, а потом поедет на игры. Считается, что нынешняя пауза в выступлениях вызвана депрессивным состоянием Наоми.

Состав сборной России в Токио

Ведущие игроки сборной России на Олимпиаду собираются — состав определяется строго по рейтингу после «Ролан Гаррос». Кто поедет в Токио из мужчин, было понятно уже давно — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов. У девушек отобрались Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина.

Елена Веснина попадает в турнирную сетку в парном разряде — и, по словам главы федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, сыграет либо в дуэте с Верой Звонаревой, либо с Вероникой Кудерметовой. Шансы здесь не так высоки, как в Рио-де-Жанейро — тогда у Веснина играла с Екатериной Макаровой. Вместе теннисистки взяли титулы на «Ролан Гаррос» — 2013, US Open-2014 и Уимблдоне-2017 и стали олимпийскими чемпионками в Бразилии.

Сейчас такой сыгранной пары у Весниной нет, а, значит, и шансы на второй титул значительно меньше. Елена вообще почти не играла с 2018 года, когда в Париже не смогла преодолеть первый круг ни в одиночном, ни в парном разряде.

В этом году «Ролан Гаррос» получился успешнее — третий круг в одиночном разряде и финал в миксте. А теперь планирует сыграть на «Уимблдоне» вместе с Вероникой Кудерметовой и в миксте с Асланом Карацевым. Вероятно, это прицел как раз на Олимпийские игры. В паре с Карацевым Весниной немного не хватило, чтобы взять титул в Париже несколько дней назад:

— Интересная пара сложилась, очень хорошо, что они договорились заранее о перспективе возможного участия в Олимпийских играх. Карацев — мощный, сильный игрок, у него как раз нет партнера в паре. То, что у Весниной с Карацевым получилось и они обыграли, в общем-то, всех сильнейших, говорит о том, что все складывается неплохо, — говорила в интервью «СЭ» знаменитый комментатор Анна Дмитриева.

Шансы на звание олимпийских чемпионов у Аслана и Елены есть — после «Ролан Гаррос» стало понятно, что у них сложился перспективный дуэт. Скоро стартует очередной турнир «Большого шлема», Уимблдон, — некоторые теннисисты как раз еще могут отыграть этот турнир, а потом сняться с Олимпиады. В любом случае пренебрежение одними спортсменами Играми никак не должно ставить под сомнения успехи других — к тому же, без Олимпиады нельзя собрать карьерный Золотой шлем. Олимпиада все-таки важна.