Джокович может не поехать на Олимпиаду из-за жестких мер против коронавируса в Японии

Сербский теннисист Новак Джокович поставил под сомнение свою поездку на Олимпиаду в Токио из-за новых ограничительных мер против коронавируса в Японии.

«Было неприятно узнать, что на трибунах не будет болельщиков. Также я узнал, что в олимпийской деревне будет много ограничений для спортсменов и, возможно, мы не сможем посещать другие соревнования. Я даже не смогу взять с собой стрингера, который играет важную роль в моей команде. Еще я буду ограничен в количестве людей, которых могу взять в команду. Я должен об этом подумать. В моих планах всегда было участие на Олимпиаде, но сейчас я не так уверен. В данный момент, учитывая последние новости, шансы на мое участие — 50 на 50», — приводит Metro слова Джоковича.

В воскресенье, 11 июля, в финале Уимблдона Джокович победил итальянца Маттео Берреттини — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Это 20-я победа серба на турнирах «Большого шлема».

8 июля стало известно о введении в Токио режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Он будет длиться и во время Олимпиады — до 22 августа.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. Они стартуют 23 июля и завершатся 8 августа 2021 года.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.