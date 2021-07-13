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Конта пропустит Олимпиаду в Токио из-за перенесенного коронавируса

13 июля 2021, 21:54
Джоанна Конта. Фото Instagram
Джоанна Конта. Фото Instagram
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Британская теннисистка Джоанна Конта пропустит Олимпийские игры в Токио. Она не успела восстановиться после коронавируса.

«Как некоторые из вас знают, я не смогла выступить на Уимблдоне в этом году, так как один из членов моей команды сдал положительный тест на коронавирус. К сожалению, в период самоизоляции у меня также были выявлены симптомы, а впоследствии я узнала, что тоже заразилась. Из-за болезни я не тренировалась на протяжении двух с половиной недель, к сожалению, мое тело не успело полностью подготовиться к Олимпийским играм в Токио», — написала Конта в своем Twitter.

30-летняя Конта — четырехкратная победительница турниров на уровне WTA, она трижды выходила в полуфиналы турниров «Большого шлема».

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Иван Шитик все материалы автора

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