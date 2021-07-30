В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх пройдет полуфинал в миксте в рамках теннисного турнира. Начало — ориентировочно в 13.00. За выход в финал сыграют Елена Веснина/Аслан Карацев — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия).

Смотреть прямые трансляции тенниса на Олимпиаде в пятницу, 30 июля, можно на канале «Матч Игра» (и сайте).

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