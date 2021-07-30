Олимпиада-2020, Веснина/Карацев — Стоянович/Джокович: время начала и где смотреть
12:00
В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх пройдет полуфинал в миксте в рамках теннисного турнира. Начало — ориентировочно в 13.00. За выход в финал сыграют Елена Веснина/Аслан Карацев — Нина Стоянович/Новак Джокович (Сербия).
Смотреть прямые трансляции тенниса на Олимпиаде в пятницу, 30 июля, можно на канале «Матч Игра» (и сайте).
Все события седьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.
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