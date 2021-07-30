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Олимпиада-2020, Павлюченкова/Рублев — Барти/Пирс: время начала и где смотреть

10:00
Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Фото Reuters
Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев. Фото Reuters
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В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх пройдет полуфинал в миксте в рамках теннисного турнира. За выход в финал сыграют Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев против пары Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия). Начало — ориентировочно в 11:00.

Смотреть прямые трансляции тенниса на Олимпиаде в пятницу, 30 июля, можно на канале «Матч Игра» (и сайте).

Все события седьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.

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